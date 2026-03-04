Der neue Austragungsort für das Fußballspiel Spanien gegen Argentinien wird diese Woche bekannt gegeben

HQ

Das Finalissima, ein Fußballspiel zwischen Spanien (Europameister) und Argentinien (Amerika und Weltmeister), das am 27. März in Katar stattfinden soll, könnte bald einen neuen Austragungsort finden, da Katar alle Fußballspiele bis auf Weiteres aufgrund des Krieges zwischen Iran, Israel und den USA abgesagt hat.

Seitdem haben die spanischen und argentinischen Fußballverbände gegen die Uhr gearbeitet, um einen neuen Austragungsort zu finden, da sie wissen, dass sie bereits die 88.000 Sitzplätze des ursprünglichen Stadions in Doha ausverkauft haben. Aufgrund der Nähe zur Weltmeisterschaft muss sie während der Länderspielpause stattfinden, und Spanien und Argentinien hatten an diesen Tagen weitere Freundschaftsspiele gegen Ägypten, Saudi-Arabien, Serbien und Katar geplant.

Laut AS wird erwartet, dass innerhalb der nächsten 48 Stunden eine Entscheidung bekannt gegeben wird, und es ist wahrscheinlich, dass sie in Europa erfolgen wird. Es war jedoch nicht einfach, ein Land zu finden, das mehrere Fußballspiele zwischen diesen sechs Ländern austragen kann, und die meisten größeren Städte Europas können dies nicht, da dort auch andere internationale Spiele geplant sind, darunter das Wembley-Stadion in London und das Stade de France in Paris.

Eine Möglichkeit ist, dass es in Spanien stattfindet, aber aus offensichtlichen Gründen wird Argentinien dagegen kämpfen, in der Hoffnung, einen neutralen Platz für das Fußballspiel zu bekommen. Weitere mögliche Austragungsorte sind Marokko, New Jersey oder Miami.