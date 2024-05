Der neue Apple Pencil Pro nimmt einige große Änderungen in einem kleinen Paket vor

HQ

Viele Menschen in kreativen Bereichen verwenden iPads, und obwohl nicht alle von ihnen so etwas wie einen Apple Pencil Pro benötigen oder davon profitieren würden, beweist dieses kleine, aber feine Zubehör sicherlich seinen Wert mit einer Reihe neuer Funktionen.

Ein verbessertes Gyroskop verleiht ihm eine unglaubliche Präzision, ein neuer Sensor in seinem Lauf eröffnet neue Mechaniken für Ihren Einsatz und es verfügt auch über eine benutzerdefinierte Haptik-Engine. In unserem neuesten Quick Look gehen wir darauf ein, wie dieses kleine Accessoire den kreativen Arbeitsablauf stark verändern kann.