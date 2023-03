Der neue Alien-Film beginnt diese Woche mit den Dreharbeiten

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass ein neuer Alien-Film in Arbeit ist, aber ein neuer Bericht von The Hollywood Reporter hat jetzt einige Details über den Film enthüllt, einschließlich des Zeitpunkts der Dreharbeiten.

Der Film, der sehr, sehr bald (diese Woche, um genau zu sein) mit der Produktion beginnen soll, wird ab dem 9. März in Budapest gedreht, und was die Handlung für den Streifen betrifft, während genaue Erzähl- und Drehbuchdetails unter Verschluss sind, wurde erwähnt, dass sich der Film um eine junge Besetzung drehen wird, die gegen einen Xenomorph um ihr Leben kämpfen muss. alles auf einer entfernten Kolonie. Also, eine sehr Alien Handlung in der Tat.

In Bezug auf die Hauptrolle des Films wird der Film Cailee Spaeny, Isabela Mercad, David Johnson, Archie Renaux, Spike Fearn, Aileen Wu und mehr zeigen und von Fede Alvarez inszeniert werden, der auch das Drehbuch neben Rodo Sayugues geschrieben hat.

Es gibt keine Erwähnung, wann genau der Film erscheinen wird, und ebenso kennen wir den richtigen Titel des Films nicht wirklich, aber da wir mehr wissen, werden wir Sie auf dem Laufenden halten.