Der Netflix-Film "Gears of War" gibt endlich ein Lebenszeichen von sich: David Leitch als Regisseur

Netflix kündigte vor einiger Zeit Pläne an, eine Live-Action- und Big-Budget-Verfilmung der beliebten Action-Videospielserie von The Coalition, Gears of War, zu erstellen. Trotzdem ist dieses Projekt kaum substanziell geworden, was viele dazu veranlasst hat, sich zu fragen, ob es tatsächlich aus der Konserve genommen wurde.

Das ist nicht der Fall! Ein neuer Bericht von The Hollywood Reporter besagt, dass der Film endlich seinen Regisseur und sogar seinen Autor sowie eine Handvoll Produzenten gefunden hat.

Apropos frühere Rolle: David Leitch von The Fall Guy ist nun an den Film gebunden und wird die Produktion vom Regiestuhl aus steuern. Er wird von Jon Spaihts als Drehbuchautor unterstützt, einer Person, die Denis Villenueve geholfen hat, sich in den schwierigen Gewässern von Frank Herberts Dune für die gefeierten Live-Action-Filme zurechtzufinden. Andernfalls werden die Produzenten aus Leitchs Frau Kelly McCormick bestehen, die neben The Coalition über ihr Produktionsbanner 87North an den Film gebunden sein wird.

Netflix hat sich dazu noch nicht geäußert, aber hoffentlich bedeutet es, dass wir mit diesem Projekt etwas Substanzielleres sehen werden, vielleicht sogar eine Bestätigung, dass der bei den Fans beliebte Cast und langjährige Gears of War Champion Dave Bautista als Marcus Fenix auftreten wird...?