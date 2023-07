Der NES-Klassiker Blue Shadow bekommt anscheinend ein Remake

HQ

Blue Shadow, in Nordamerika als Shadow of the Ninja bekannt, wurde hier vor ziemlich genau 32 Jahren für das Nintendo Entertainment System veröffentlicht. Es mag jetzt weitgehend in Vergessenheit geraten sein, aber das hat das Tengo Project (eine Tochtergesellschaft von Natsume Atari) nicht davon abgehalten, vorzuschlagen, dass es Zeit für ein Remake ist.

In einem neuen Video besuchte der Komponist des Tengo-Projekts, Hiroyuki Iwatsuki, den ehemaligen Komponisten Iku Mizutani. Er sagt, dass sie an einem Remake eines der Titel arbeiten, an denen Mizutani beteiligt war, und bittet ihn, sich um die Musik zu kümmern. Auf die Frage, ob er sich an die Musik erinnere, fängt er an, das Intro zu Blue Shadow zu spielen. Dann sehen wir einige Bilder aus der neuen Version, von denen Sie einige unten sehen können.

Wir haben zwar immer noch keine offizielle Ankündigung, aber es ist ziemlich offensichtlich, worum es geht.