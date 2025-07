Der Naughty Dog-Chef liebt Clair Obscur: Expedition 33

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Clair Obscur: Expedition 33 zweifellos ein Meisterwerk des Videospiels mit einer unglaublich gut geschriebenen Geschichte ist, die dich wirklich auf eine Weise berührt, wie es nur wenige andere Titel können. Und das sind nicht nur wir, sondern praktisch die gesamte Gaming-Medien der Welt sind sich einig.

Sogar Gamer scheinen der gleichen Meinung zu sein und haben den Titel einstimmig gelobt, und jetzt stimmt eine weitere Person in den Chor ein, nämlich ein Mann, der ein oder zwei Dinge davon versteht, Geschichten zu schreiben, die alle möglichen emotionalen Stürme hervorrufen - Neil Druckmann. Er ist der Schöpfer von The Last of Us (sowohl das Spiel als auch die TV-Serie), und über Instagram schreibt er nun folgendes über das französische Kleinod:

"Laufende Credits für Claire Obscur: Expedition 33. Ich bin voller Ehrfurcht. Eine der bewegendsten und kreativsten Geschichten, die ich seit langem gespielt habe."

Und... Wir können nur sagen, dass wir uns einig sind. Hast du schon Clair Obscur: Expedition 33 gespielt? Wenn nicht, sollten Sie es tun. Das Spiel ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erhältlich und auch im Game Pass enthalten.