Der Nationalpark Minecraft ist ab sofort geöffnet

Mojang gab Anfang des Jahres bekannt, dass es sich mit den Leuten von The Nature Conservancy zusammengetan hat, um ein Minecraft National Park zu erstellen, das jetzt geöffnet ist. Dies geschah in Form eines käuflichen Erlebnisses, bei dem die Fans eine atemberaubende landschaftliche Kreation voller Wildtiere besuchen konnten, während sie gleichzeitig einen guten Zweck unterstützten, da alle Einnahmen von Fans, die ihr hart verdientes Geld für den Park ausgeben, an The Nature Conservancy gesendet werden, um ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.

Der Park wurde von 50 Schöpfern erschaffen und was er den Besuchern bieten wird, erfahren wir: "Minecraft National Park ist eine Minecraft Welt, die die wildesten Ecken der Erde feiert und den Spielern beibringt, wie sie sie durch die Erkundung von neun verschiedenen Biomen bewahren können."

In der Erklärung heißt es weiter, dass es auch Rangerstationen, Besucherzentren und Wildtierübergänge geben wird, die man finden und schätzen kann, mit dem Ziel, dass einige davon den Nutzern vermitteln und zeigen, wie sie im wirklichen Leben umgesetzt werden können, um die Tierwelt zu unterstützen und zu schützen.

Das Minecraft National Park ist seit heute geöffnet und bleibt bis zum 30. Januar als solches bestehen. Sie können Ihre "Eintrittskarte" für den Park über die Minecraft Marketplace erwerben, um The Nature Conservancy zu unterstützen und die von Mojang gesendeten Spenden zu verlängern, die bereits 100.000 US-Dollar enthalten, die im Rahmen des 15-jährigen Jubiläums der blocky world gesendet wurden.

