Die NASA entdeckt zum ersten Mal Blitze auf dem Mars

Der Perseverance-Rover der NASA hat kleine elektrische Entladungen in der Marsatmosphäre entdeckt und damit den ersten dokumentierten Nachweis dieser Art auf dem Roten Planeten dargestellt.

Die Signale wurden durch Audio- und elektromagnetische Aufnahmen des SuperCam-Instruments im Jezero-Krater aufgenommen, wo der Rover seit 2021 im Einsatz ist.

Verständnis des marsianischen Klimas

Forscher analysierten 28 Stunden Mikrofonaufnahmen und identifizierten 55 Entladungen über zwei marsianische Jahre, die oft mit vorbeiziehenden Staubteufeln und Staubstürmfronten in Verbindung standen.

Diese Funken, nur wenige Millimeter lang, scheinen durch Reibung zwischen winzigen Staubkörnern in der trockenen, turbulenten Umgebung des Mars verursacht zu werden. Die Entdeckung könnte das Verständnis des marsianischen Klimas, des Staubtransports und potenzieller Risiken für zukünftige robotische und bemannte Missionen grundlegend verändern.