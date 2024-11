Der narrative Lead von Flying Wild Hog erklärt, wie KI für die Spieleentwicklung von Vorteil sein kann

HQ

Künstliche Intelligenz wird oft als die größte Bedrohung für kreative Werke bezeichnet, und viele befürchten, wie sich die Technologie auf die Unterhaltung als Ganzes auswirken wird. Da Videospielfirmen beginnen, KI einzuführen und in ihre Praktiken zu integrieren, ist es nur natürlich, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie die Zukunft gestalten wird, aber Flying Wild Hog und seine narrative Hauptdarstellerin Maria Borys-Piątkowska verstehen, dass KI einen Vorteil hat, wenn sie richtig eingesetzt wird.

Borys-Piątkowska erläuterte ihre Methoden zur Nutzung künstlicher Intelligenz und wie sie hilfreich sein kann, um Aufgaben zu rationalisieren, die sonst Dutzende von Stunden dauern könnten. Hier ist, was Borys-Piątkowska uns kürzlich während der DevGAMM in Portugal erzählte:

"Nun, ich habe gehört, dass Ubisoft bereits KI, ChatGPT oder ein ähnliches Tool verwendet hat. Meine Einstellung zur Verwendung von KI ist, dass ich sie benutze, aber ich benutze sie nur zu Forschungszwecken, nicht zum Schreiben, weil ich sie schreibe... Eigentlich geht es von mir aus, von meinem Herzen. Ich weiß bereits, was von der KI geschrieben wird, ich glaube es zu wissen, ich habe eine Art Intuition, um es zu erkennen. Also würde ich lieber, ich bevorzuge das Schreiben, mehr Energie und Zeit in mich selbst investieren, und das Gleiche verlange ich von meinen Kollegen.

"Wenn es jedoch um Recherche geht, und Sie wissen schon, in Quellen einzutauchen und Fragen zu stellen über... Okay, erzählen Sie mir zum Beispiel von präkolumbianischen Monstern in Südamerika. Ich würde... Vor der Ära der KI hätte ich wahrscheinlich Hunderte von Stunden oder Tagen damit verbracht, nach bestimmten Informationen zu suchen. Jetzt habe ich gerade gelernt, wie man ChatGPT oder andere KI-Tools fragt, und ich habe gerade die Frames bekommen. Natürlich überprüfe ich sie doppelt, ich prüfe immer, ob es mir tatsächlich die Wahrheit sagt, aber zumindest habe ich Rahmen, die ich auf einige Quellen beziehen kann, die es mir tatsächlich gibt, und ich kann es überprüfen, googeln und die ganze, sagen wir, Tasche mit Ideen richtig und das gesamte Fachgebiet eingrenzen."

Wir haben Borys-Piątkowska auch gefragt, wie es war, Evil West und Shadow Warrior 3 zu kreieren und welche Herausforderungen sie als narrative Hauptdarstellerin bei zwei gleichzeitigen Projekten mit sich brachte. Schauen Sie sich das vollständige Interview unten an, um auch diese Antwort zu hören.