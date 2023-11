Der Narrative Director von Gears of War wechselt zu Sony Santa Monica

HQ

God of War und Gears of War teilen sich die gleiche Abkürzung, was damals zu einiger Verwirrung führte, und sie basieren auch auf extremer Gewalt und extrem muskulösen Macho-Charakteren. Jetzt haben sie eine weitere Gemeinsamkeit, da die Gears of War Franchise Narrative Director Bonnie Jean Mah jetzt Sony Santa Monica als Narrative Director beigetreten ist.

Dies wurde auf X enthüllt, wo sie auch sagt, dass sie "mehr als begeistert ist, mit diesem Team und Studio zu arbeiten". Sony Santa Monica arbeitet Berichten zufolge gerade an mehreren Projekten, und wir wissen nicht, an welchem Bonnie arbeiten wird, aber das nächste God of War scheint eine ziemlich sichere Wette zu sein, da es ein Spiel ist, das zumindest einige Ähnlichkeiten mit Gears of War hat.