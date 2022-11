Der Name der ersten Episode von Stranger Things: Staffel 5 wurde enthüllt

HQ

Obwohl es für einige Zeit nicht auf Netflix debütieren wird, hat der Streaming-Dienst bereits den Titel für die erste Episode der letzten Staffel von Stranger Things angekündigt. Enthüllt im Rahmen von Stranger Things Day, wird uns gesagt, dass die Episode als Chapter One: The Crawl bekannt sein wird, und das war es auch schon.

Wir erhalten keine Details zur Handlung oder darüber, wann es debütieren oder sogar mit den Dreharbeiten beginnen wird, was bedeutet, dass es an dieser Stelle so ziemlich an den Fans liegt, darüber zu spekulieren und zu theoretisieren, worauf der Titel anspielen könnte.

Was wir wissen, ist, dass die Episode von The Duffer Brothers geschrieben wird, was nicht wirklich überraschend ist, da das Duo die Schöpfer der Serie selbst ist.