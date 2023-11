Der Nacon Revolution 5 Pro soll der ultimative Controller für Pro-Gamer sein

HQ

Nacon ist zwar wahrscheinlich am bekanntesten für seine Bemühungen als Spiele-Publisher, entwickelt aber schon seit Jahren Controller. Zu diesem Zweck hat Nacon kürzlich den Revolution 5 Pro vorgestellt, einen Controller, der direkt in den Pro-Controller-Bereich einsteigen und den Titel des ultimativen Controllers übernehmen will.

Mit breiter Anpassungsfähigkeit, einem umweltfreundlichen Design mit reduziertem CO2-Fußabdruck sowie Sticks und Triggern, die die magnetische Hall-Effekt-Technologie nutzen, um Spitzenleistung zu liefern, will dieser Controller mit dem DualSense Edge für PlayStation-Konsolen konkurrieren.

Um zu sehen, ob der Nacon Revolution 5 Pro der nächste Controller für Sie ist, schauen Sie sich unbedingt unsere neueste Quick Look-Episode unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Gedanken und Meinungen über den Controller teilt.