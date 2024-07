Der nächste Unterstützungsheld von Overwatch 2 sieht aus wie eine tödlichere Version von Lucio

HQ

Während Overwatch 2 seine Probleme hatte (viele davon sogar), kann man nicht leugnen, dass Blizzard sein Versprechen mit kürzeren Saisons und häufiger hinzugefügten Inhalten gehalten hat. Seit dem Upgrade des Shooters auf diese Version 2.0 haben wir eine Reihe neuer Karten, Modi und sogar neun neue Heroes, die auf 10 neue Charaktere erweitert werden, wenn Season 12 Mitte August erscheint.

Blizzard hat bestätigt, dass der nächste Charakter, der in Overwatch 2 debütiert, die Support Hero Juno sein wird, eine Marsianerin, die viele offensive Fähigkeiten und hohe Mobilität mitbringt, so sehr, dass sie tatsächlich wie eine tödlichere Version von Lucio aussieht.

Was Juno angeht, so verfügt der Charakter über eine Primärwaffe namens Mediblaster, eine Salvenfeuerwaffe, die Verbündete heilen und Feinden Schaden zufügen kann. Ihr Sekundärfeuer wird als Pulsar Torpedoes angesehen, wobei es sich um zielsuchende Projektile handelt, die Verbündete über Zeit heilen und Gegnern Schaden zufügen.

Ihre passive Fähigkeit heißt Martian Overboots und ermöglicht es ihr, beim Springen in der Luft zu schweben. Dies kann mit der Fähigkeit von Glide Boost kombiniert werden, horizontal mit erhöhter Geschwindigkeit zu gleiten, und der Fähigkeit Hyper Ring, einen Ring einzusetzen, der die Bewegungsgeschwindigkeit von Verbündeten erhöht, die ihn passieren.

Schließlich wird ihr Ultimate als Orbital Ray angesehen und lässt Juno einen mächtigen Strahl aus dem Kosmos herbeirufen, der vorwärts reist, Verbündete heilt und Feinden Schaden zufügt. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Overwatch -Version von Gears of War Hammer of Dawn.

Juno wird am 20. August in Overwatch 2 debütieren, wenn Season 12 debütiert, aber sie wird auch an diesem Wochenende im Rahmen einer Testphase spielbar sein.