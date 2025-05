Der nächste Titel aus dem Studio Helldivers II wird wahrscheinlich Multiformat sein

HQ

Es war ein Geniestreich von Sony, sich die Rechte an Helldivers II zu sichern, das zu einem der größten Spiele des letzten Jahres wurde. Aber im Gegensatz zu Entwicklern wie Housemarque, Bluepoint Games und Haven Studios - die alle in den letzten Jahren von Sony gekauft wurden - sind die schwedischen Arrowhead Game Studios ein unabhängiges Studio geblieben.

Und anscheinend wird es auch so bleiben. Auch wenn Arrowhead in Sachen Helldivers II noch einiges zu bieten hat, berichtet Forbes nun, dass der CEO des Studios, Shams Jorjani, ihren nächsten Titel via Discord kommentiert hat. Es gibt keine Details zum Gameplay, aber er erklärt, dass PlayStation Studios ihr neues Spiel nicht veröffentlichen wird, sondern dass sie dieses Mal beabsichtigen, alle Rechte selbst zu behalten, was wahrscheinlich ein vollständiges Multiformat bedeutet:

"Das Wunderbare ist, dass dank der großartigen Unterstützung von euch FINE Leuten die Zukunft von Arrowhead ziemlich rosig ist und wir die Freiheit haben, einige wirklich coole Konzepte zu erkunden, die wir sonst nicht hätten haben können. Spiel 6 (unser nächstes Projekt) wird so ablaufen, wie es dank euch passieren wird. ❤

Das nächste Spiel wird zu 100 % von uns selbst finanziert, also werden wir 100 % der Schüsse haben."

Es ist kein Geheimnis, dass Arrowhead mit Sonys PSN-Anforderungen für den PC nicht zufrieden war, die das Spiel zunächst in 170 Märkten/Regionen nicht verfügbar machten, und selbst nachdem die Anforderungen etwas abgeschwächt wurden, gibt es immer noch rund 130 Märkte/Regionen, in denen Helldivers II nicht verfügbar ist. Ob dies Teil der Entscheidung ist, das nächste Mal im Selbstverlag zu veröffentlichen, wissen wir nicht.

Unabhängig davon scheint es, dass mehr Menschen die Chance bekommen werden, den nächsten Titel von Arrowhead Game Studios zu spielen, egal was es ist und wann es veröffentlicht wird.