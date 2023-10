Der nächste Teil der V/H/S-Reihe wurde angekündigt

HQ

Während eines Panels auf der New York Comic Con verriet Shudder, dass ein neuer Teil der V/H/S-Franchise in Arbeit ist. Der neue Film soll 2024 in die Kinos kommen und soll Berichten zufolge "die Fähigkeiten von Science-Fiction demonstrieren".

Scott Shooman, Leiter der Filmgruppe von AMC Networks, teilte mit: "Das V/H/S-Franchise erschreckt und unterhält das Publikum seit über einem Jahrzehnt dank der Arbeit einiger der begabtesten Filmemacher des Genres. Nach dem großen Erfolg von V/H/S/85 und seinen vorherigen Teilen auf Shudder ist klar, dass dem Filmemacherteam die einzigartigen Ideen so schnell nicht ausgehen werden. Wir sind begeistert, dass das Franchise eine mutige, neue Richtung einschlägt, die Fans und Neueinsteiger gleichermaßen überraschen und die innovativen Fähigkeiten von Sci-Fi in der Welt von V/H/S demonstrieren wird."

Der vorherige Teil des Franchise, V/H/S/85, wurde erst letzte Woche auf Shudder veröffentlicht und von den Kritikern gemischt aufgenommen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat der Film eine Bewertung von 5,7/10 auf IMDb und eine Bewertung von 73% auf Rotten Tomatoes.