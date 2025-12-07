Der nächste Teenage Mutant Ninja Turtles Live-Action-Film wird im November 2028 Premiere feiern

HQ

Kürzlich wurde bestätigt, dass die lang versprochene Live-Action-Adaption von The Last Ronin, einem Teenage Mutant Ninja Turtles -Projekt, bei dem nur noch einer der Turtles -Bande lebt, auf Eis gelegt wurde, hauptsächlich weil Paramount offenbar Angst hat, einen brutalen, R-rated Film als erster Live-Action-TMNT-Film seit langem nicht das richtige Publikum für das wachsende Franchise zu gewinnen. Stattdessen wurde bestätigt, dass ein untypischerer Realfilm Turtles unterwegs ist, und wir wissen nun genau, wann dieser erscheinen wird.

Laut Deadline wird der Live-Action/Animation-Hybrid am 17. November 2028 erscheinen, etwa einen Monat bevor der kürzlich bestätigte "Sonic Universe Event Film" am 22. Dezember 2028 Premiere feiert.

Es ist unklar, was dieser TMNT-Film bieten wird, aber wir wissen, dass er von Neal H. Moritz produziert wird. Mit diesem festgelegten Datum sollten wir wahrscheinlich 2026 weitere Nachrichten und Informationen darüber erwarten.