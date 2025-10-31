Der nächste Sorcerer Supreme wurde benannt und eine gewisse Hexe erbt den Titel

HQ

Lange Zeit war der Titel Sorcerer Supreme von Marvel einer gewesen, den Doctor Strange gehalten hat, aber in naher Zukunft, zumindest in der Comic-Welt, wird jemand anderes die Aufgaben des mystischen Beschützers übernehmen.

Es wurde eine neue Comic-Auflage angekündigt, bei der Wanda "Scarlet Witch" Maximoff zum neuen Sorcerer Supreme wird, als Teil einer gleichnamigen Auflage. Die Erzählung setzt nach den Ereignissen des Falls von Victor Von Doom ein und zeigt, wie die Figur die Aufgabe meistert, "der primäre mystische Verteidiger der Erde" zu sein.

Die erste Ausgabe von Sorcerer Supreme wird im Dezember von Steve Orlando geschrieben, der die neueste Ausgabe von Scarlet Witch Comics geschrieben hat, und mit Illustrationen von Blood Hunters ' Bernard Chong und für einen Vorgeschmack auf das, was angeboten wird, schaut euch die Zusammenfassung unten an.

"Scarlet Witch widersetzt sich der Tradition und bricht alle Regeln und beschreitet als Sorcerer Supreme einen mutigen, neuen Weg! Aber wird ihre rebellische Herangehensweise an die Rolle die Magie im Marvel-Universum zu neuen Höhen führen oder es in den Ruin treiben?

Werbung:

"Die Vishanti, die Wandas Behauptung nicht bestätigen wollen, salben ihren eigenen Zauberer Supreme – Agatha Harkness! Nach einem hitzigen Kampf mit ihrem ehemaligen Mentor wacht Wanda in der Vorhölle auf, wo nichts so ist, wie es scheint. Und wenn sie entkommen will, muss sie zuerst dessen Herrscher besiegen... Madelyne Pryor! Und da Wanda und die Vishanti abgelenkt sind, welche aufsteigenden mystischen Bedrohungen sind ihnen entgangen? Entschlossen, ihre heilige neue Pflicht zu erfüllen, erweitert Wanda ihren Wirkungsbereich und definiert ihre Macht, die Welt zu beschützen, neu, wie es kein Sorcerer Supreme je getan hat!"

Unten seht ihr das Cover von Sorcerer Supreme, das vom Fan-Künstler Leirix erstellt wurde.

Werbung: