Der nächste ROG Ally wird im Laufe des Tages enthüllt

Da viele PC-Gaming-Unternehmen Handheld-PCs als den nächsten großen Innovationssprung betrachten, gibt es ein kleines Rennen, um zu sehen, welches Gerät sich als das beste herausstellt. Das Steam Deck wird in dieser Hinsicht oft als Champion angepriesen, aber das hält andere Unternehmen nicht davon ab, sich an den König zu wagen.

Der ROG Ally stieß bei seiner Markteinführung im vergangenen Juni auf großes Interesse, und jetzt scheint es, dass sich ASUS auf eine neue Hardware vorbereitet. Im Laufe des heutigen Tages, das um 20:00 Uhr BST/21:00 Uhr MESZ Premiere feiert, werfen wir einen Blick darauf, was als nächstes für den ROG Ally ansteht.

Dies könnte ein völlig neues Gerät sein, oder wie das Steam Deck OLED könnte es einige Verbesserungen bieten, ohne zu viel an dem zu ändern, was den Ally überhaupt erst gemacht hat. So oder so, wir müssen nur noch ein paar Stunden warten.