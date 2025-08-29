Der nächste RGG-Gipfel findet Ende September statt

HQ

Woran genau arbeitet Ryu Ga Gotoku Studio im Moment? Was wird das nächste Projekt des Entwicklers sein? Nach Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Anfang des Jahres sind dies die Fragen, die viele beschäftigen und die vielleicht bald eine Antwort erhalten.

Sega und RGG Studio haben bekannt gegeben, wann die nächste RGG Summit Ausstrahlung stattfinden wird. Die Show, die für den 24. September um 4 Uhr BST / 5 Uhr MESZ geplant ist, soll "den Fans die neuesten Updates aus dem Studio" liefern.

Wir haben an dieser Front noch nichts weiter hinzuzufügen, aber uns wurde gesagt, dass wir direkt nach dem Ende des Summit auf ein neues RGG Direct blicken können, das "den Zuschauern einen tieferen Einblick in die neu angekündigten Informationen geben wird", was darauf hindeutet, dass etwas Bedeutendes und Besonderes am Horizont steht.

Werden Sie sich auf die RGG Summit einstellen?