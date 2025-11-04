Der nächste Playdate-Update-Showcase findet später in dieser Woche statt

HQ

Suchst du nach einem Haufen neuer Spiele, die du vor den Feiertagen auf deinem Playdate spielen kannst? Wenn ja, haben wir eine gute Nachricht, denn Panic hat das Datum für den nächsten Playdate Update bekannt gegeben.

Die Show, die sehr bald am 6. November um 18:00 Uhr GMT/19:00 Uhr MEZ stattfinden wird, soll "einen kleinen Einblick in kommende Spiele für Playdate geben und auf einige der herausragenden Titel des Jahres 2025 zurückblicken, die Spieler zu einem reduzierten Preis erwerben können".

Wir erhalten keine weiteren Informationen oder zusätzliche Informationen, aber es ist erwähnenswert, dass diese Show stattfinden wird, während die Playdate Catalog Fall Sale andauert, was bedeutet, dass ihr bis zum 13. November um 18:00 Uhr GMT/19:00 Uhr MEZ verschiedene Spiele oder sogar ganze Saisons von Spielen zu einem Bruchteil der Kosten ergattern könnt.

In Übereinstimmung mit dieser Ankündigung zeigt Panic auch, dass bisher 80.000 Playdates verkauft wurden und dass diese Zahl über die Feiertage noch steigen dürfte, da zum ersten Mal überhaupt Lagerbestände für die Weihnachtszeit verfügbar sein werden. Ja, Sie können heute einen Playdate kaufen, ohne auf einer langen Warteliste sitzen zu müssen, ohne zu wissen, wann oder ob Sie eine Einheit bekommen werden.