Der nächste Patch von Mortal Kombat 1 wird nicht der letzte sein, sagt Ed Boon

Trotz Spekulationen scheint Netherrealm mit Mortal Kombat 1 noch nicht ganz fertig zu sein. Nach Gerüchten über eine Absage des DLCs und den kommenden Monaten, die das Ende des neuesten Mortal Kombat-Supports bedeuten, hat der Großvater der Franchise, Ed Boon, bestätigt, dass noch mehr kommen wird.

In einer Antwort an YouTuber Super auf Twitter/X sagte Ed Boon, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der nächste Patch - der einige Zeit nach EVO 2025 erscheinen wird - der letzte Patch von Mortal Kombat 1 sein wird. In Supers Video, das er in seinem ursprünglichen Beitrag verlinkt hatte, wurde spekuliert, dass das bevorstehende Update der letzte große Inhalt für Mortal Kombat 1 sein wird, da das Spiel in den letzten Monaten nicht viel oder gar keine Aufmerksamkeit erhalten hat und die Wahrscheinlichkeit, dass neue DLCs nicht existieren, nicht vorhanden ist.

Da Mortal Kombat 2 später in diesem Jahr in die Kinos kommt, ist es wahrscheinlich, dass Netherrealm Studios Mortal Kombat 1 für einige Zeit am Leben erhalten möchte, da es eine großartige Menge an Cross-Promotion gibt, die zwischen dem Film und dem Spiel gemacht werden kann. Ein Karl Urban Johnny Cage-Skin würde schließlich ein Genuss sein.

Mortal Kombat 1 ist jetzt für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich.