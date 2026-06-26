Der nächste Patch des Live-Service-Shooters Wildgate wird für eine Weile der letzte sein, aber das Spiel wird nicht geschlossen

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Das ist eine Geschichte, die wir alle schon gehört haben. Talentierte Entwickler machen eine interessante Interpretation eines Live-Service-Titels, finden aber einfach nicht das Publikum, um es aufrechtzuerhalten. Meistens führt das dazu, dass Spiele geschlossen werden und Menschen ihre Jobs verlieren. Allerdings plant Moonshot Games mit Wildgate keines von beiden, auch wenn der nächste Patch noch lange sein wird.

In einem Steam-Beitrag über den Juli erschienenen Patch 1.5.4 enthüllt Game Director Dustin Browder, dass Wildgate zwar einige weitere Verbesserungen erhalten wird und seit dem Start im Juli im letzten Jahr viele erhalten hat, dieser Patch aber der letzte seit langer Zeit sein wird. "Trotz all unserer Versuche, neue und mehr Spieler ins Spiel zu bringen, hat Wildgate kein großes Publikum gefunden, um die fortlaufende Entwicklung aufrechtzuerhalten", erklärte er.

Man würde erwarten, dass darauf die Ankündigung folgt, dass das Team die schwierige Entscheidung getroffen hat, die Server zu schließen und alle zu entlassen, aber das ist nicht der Fall. Nun, es wird zumindest keine weiteren Entlassungen geben. Wildgate verschwindet nicht, heißt es im Beitrag. "Wildgate erhalten weiterhin gelegentliche Updates wie Fehlerbehebungen, Balance-Updates sowie kleine Events, Aktivierungen oder Belohnungen, die im Allgemeinen bestehende Inhalte wiederverwenden. Und neue Spieler können das Spiel weiterhin auf allen Plattformen (Steam, EGS, Xbox und PS) kaufen – und wir planen, an so vielen Aktionen und Rabatten wie möglich teilzunehmen."

Moonshot scheint weitgehend die Zukunft des Spiels seiner Community zu übergeben, den Discord an die Community-Regel zu übergeben und ein kleines Kernteam zu haben, das weiterhin überwacht, was mit Wildgate passiert. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat Wildgate eine tägliche Spitzenspielerzahl von etwa 30 Personen über SteamDB, hat aber seit dem Start Tausende von Bewertungen erhalten, von denen die meisten positiv sind. Vielleicht könnte etwas alle an Bord bringen, aber es wird wahrscheinlich ein kleines Wunder brauchen, um diese Gemeinschaft zu retten.