Der nächste James Bond unterschreibt Filme für ein Jahrzehnt

Es fühlt sich oft verrückt an, daran zu denken, dass wir die Identität des nächsten James Bond noch nicht kennen. Obwohl Daniel Craig sich 2021 in No Time to Die von der Figur zurückgezogen hat, etwas, von dem wir wussten, dass es passieren würde, bevor der Film überhaupt ankam, ist es jetzt über drei Jahre her und es wurde kein Nachfolger gefunden oder benannt. Aber das bedeutet nicht, dass die Brokkolifamilie und Amazon MGM Studios nicht immer noch auf der Suche nach dem richtigen Individuum sind.

In einem Interview mit The Independent hat die außergewöhnliche Produzentin Barbara Broccoli den Rahmen dafür dargelegt, was sie im nächsten Bond suchen und welche Art von Engagement die Rolle erfordern wird.

Es wird erwähnt, dass der nächste Schauspieler ein Mann sein wird, dass sie wahrscheinlich Mitte 30 sein werden, dass ihre Hautfarbe keine Selbstverständlichkeit ist und dass derjenige, der die Rolle übernimmt, für Filme im Wert von etwa einem Jahrzehnt unterschreibt.

Michael G. Wilson, der Bruder von Broccoli, sprach auch ein wenig darüber, wie sie erwarten, dass der nächste Bond das Franchise beeinflussen wird, und fügte hinzu: "Jedes Mal, wenn wir einen neuen Schauspieler casten, ändern sich die Filme. Es ist die Aufregung eines neuen Bonds, einer neuen Richtung. Jeder dieser Menschen, der die Rolle übernahm, bot etwas Neues und Anderes."

Wen würden Sie sich als nächstes wünschen, wenn er die Aufgaben von 007 übernimmt?