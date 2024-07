Der nächste GT-R von Nissan scheint von Godzilla inspiriert zu sein

HQ

Nissan hat stetig an der nächsten Iteration des GT-R gearbeitet, einem Auto, das wir schon lange nicht mehr gesehen oder gehört haben. In einem kürzlichen Interview mit TopGear.com verriet Matthew Weaver, Vizepräsident für europäisches Design bei Nissan, jedoch ein paar Leckerbissen über das kommende Auto.

Abgesehen davon, dass er in den Bereichen Aerodynamik, Geschwindigkeit und Leistung Leistung erbringen muss und da es sich um eine funktionale Maschine handelt, die keinen Schönheitswettbewerb gewinnen will, wird dieser kommende GT-R auch Elemente enthalten, die von der ikonischen prähistorischen Eidechse Godzilla von Toho Co. inspiriert sind.

"Die Sache mit dem GT-R ist, dass er in jedem Bereich Leistung bringen muss: Aerodynamik, Geschwindigkeit und Leistung. Das wird es diktieren. Beim GT-R ging es nie darum, Schönheitswettbewerbe zu gewinnen - er ist eine sehr funktionale Maschine. Ich erinnere mich an die Arbeit an der letzten, bei der wir Tage und Nächte in Windkanälen verbrachten. Seitdem habe ich so etwas mit keinem anderen Produkt mehr gemacht. Diese Dinge werden also ohne Zweifel die Form des nächsten Autos bestimmen. Darüber hinaus werden wir bestimmte 'Godzilla'-Elemente einbauen, wo immer wir können."

Es ist nicht klar, worauf sich diese Godzilla-Elemente tatsächlich beziehen werden, aber vielleicht ist eine Beleuchtung, die das Auto nach und nach immer heller leuchten lässt, eine Option. Wenn Sie noch mehr Ideen Nissan brauchen, wissen Sie, wo Sie mich finden können...

