Der nächste große Film von Apple TV+ wird versuchen, die Blitz von London zu erkunden

Apple hat einen ersten Einblick in das große Angebot in Spielfilmlänge gegeben, das es im November für Apple TV+ -Abonnenten auf Lager haben wird. Dies wird ein dramatischer Film über den Zweiten Weltkrieg sein, der in die Blitz Londons eintaucht, eine Zeit, in der die Achsenmächte die britische Hauptstadt kontinuierlich bombardierten.

Der Film trägt den passenden Namen Blitz und wird von Steve McQueen inszeniert, mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle als Mutter, die ihren neunjährigen Sohn aufs Land schickt, um ihn vor den Bombenangriffen zu schützen. Der Junge, gespielt von Elliott Heffernan, beschließt jedoch, zu seiner Mutter zurückkehren zu wollen, und begibt sich auf eine gefährliche Reise durch eine vom Krieg zerrüttete Stadt.

Blitz wird am 22. November auf Apple TV+ kommen (mit einer begrenzten Kinolaufzeit ab dem 1. November), und ihr könnt euch den Trailer und die Zusammenfassung des Films unten ansehen.

Inhalt: "Sir Steve McQueens "Blitz " folgt der epischen Reise von George (Elliott Heffernan), einem 9-jährigen Jungen im London des Zweiten Weltkriegs, dessen Mutter Rita (Saoirse Ronan) ihn in Sicherheit auf dem englischen Land bringt. George, trotzig und entschlossen, nach Hause zu seiner Mutter und seinem Großvater Gerald (Paul Weller) nach East London zurückzukehren, begibt sich auf ein Abenteuer, nur um sich in immenser Gefahr wiederzufinden, während die verzweifelte Rita nach ihrem vermissten Sohn sucht."