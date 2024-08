Der nächste Games Showcase von Panic findet Ende August statt

HQ

Es wurde bestätigt, dass die nächste Panic Games Showcase Ende August stattfinden wird. Diese Show findet in der Woche nach der Gamescom statt und bietet Entwicklerdiskussionen, die sich um aktuelle und kommende Titel wie Thank Goodness You're Here, Arco, Despelote, Time Flies und Nour: Play With Your Food drehen, aber auch einen Titel, der bald enthüllt wird.

Dies wird das nächste Spiel/IP von den Machern von FAR: Lone Sails und FAR: Changing Tides sein, da das Projekt von Okomotive eines der Highlights des Showcase sein wird. Dieses Spiel wird am Gamescom Opening Night Live in voller Länge enthüllt, bevor es in diesem Panic Showcase die Schlagzeile gibt.

Andernfalls können wir eine Anspielung auf House House 's Big Walk erwarten, wobei weitere Informationen zu diesem Spiel im Jahr 2025 geplant sind.

Es gibt keine weiteren Teaser darüber, was der Showcase bieten wird, was bedeutet, dass wir am 27. August einfach einschalten müssen, um die Enthüllungen live zu sehen.