Der nächste Fluch der Karibik-Film wird ein Reboot

Die Informationen und Details rund um den nächsten Pirates of the Caribbean Film waren in den besten Zeiten unzuverlässig, aber wir können diese neueste Information wahrscheinlich als Evangelium betrachten, da sie von dem ikonischen Produzenten hinter der eigentlichen Serie stammt: Jerry Bruckheimer.

Im Gespräch mit ComicBook.com sprach Bruckheimer ein wenig über einige bevorstehende Projekte, die er in Arbeit hat, und das alles während der Pressetour für das kommende The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Über Top Gun und Pirates of the Caribbean im Besonderen sagte Bruckheimer:

"Das ist schwer zu sagen. Du weißt es nicht, du weißt es wirklich nicht. Du weißt nicht, wie sie zusammenkommen. Man weiß es einfach nicht. Denn mit Top Gun haben Sie einen Schauspieler, der ikonisch und brillant ist. Und wie viele Filme er vor Top Gun gedreht hat, kann ich euch nicht sagen. Aber wir werden Pirates neu starten, das ist also einfacher zusammenzustellen, weil man nicht auf bestimmte Schauspieler warten muss."

Ein Reboot bedeutet wahrscheinlich, dass eine komplett neue Besetzung für die Zukunft des Disney-Franchise auf dem Plan stehen wird. Was das für Johnny Depp und Captain Jack Sparrow bedeutet, bleibt unklar, aber sicherlich wird er in irgendeiner Form auftauchen, denn was ist Pirates of the Caribbean ohne Captain Jack ? Es ist klar, dass wir in Zukunft eine Antwort darauf bekommen werden.