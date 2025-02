Der nächste Film von Wes Anderson wird ab Mai in den Kinos Premiere feiern

Die Fans scheinen Wes Andersons skurrilen Filmemacherstil wirklich zu genießen, aber das scheint nichts an der Tatsache zu ändern, dass seine Filme notorisch schwer zu vermarkten und zu vertreiben sind. Wir sagen das, denn obwohl er für seine gefeierten Streifen bekannt ist, wurde der nächste Film des Regisseurs, The Phoenician Scheme, gerade erst von einem Verleih aufgenommen, hat noch keinen Trailer vorgelegt und plant dennoch die Premiere im Sommer.

Variety weist darauf hin, dass der Film ab dem 30. Mai 2025 im Rahmen einer limitierten Veröffentlichung in die Kinos kommen wird. Ab dem 6. Juni wird er dann weiter auf ein internationales Publikum ausgeweitet, wobei Focus Features den Vertrieb in den Vereinigten Staaten übernimmt und Universal Pictures die Aufgabe übernimmt, den Film in die Kinos in anderen Teilen der Welt zu bringen.

The Phoenician Scheme wird von Anderson inszeniert und basiert auf einem Drehbuch, das er und Roman Coppola gemeinsam geschrieben haben. Wie man es von einem Film des Regisseurs erwarten würde, spielt er eine mega gestapelte Besetzung, darunter Benicio del Toro, Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Richard Ayoade, Rupert Friend, Benedict Cumberbatch und mehr.

Mit diesem Vertriebsvertrag unter Dach und Fach bedeutet das hoffentlich, dass ein Trailer sehr nah dran ist.