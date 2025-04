Der nächste Film von Takashi Yamazaki wird eine direkte Fortsetzung von Godzilla Minus One

HQ

Obwohl sie einen der coolsten Pläne entwickelt haben, um Godzilla zu besiegen, scheint es den Helden von Godzilla: Minus One nicht gelungen zu sein, den König der Monster endgültig zu besiegen. Wie sich herausstellt, ist eine direkte Fortsetzung von Toho und Regisseur Takashi Yamazaki auf dem Weg.

Wir wussten schon seit einiger Zeit von einem neuen Godzilla-Film von Yamazaki, und obwohl Spekulationen darauf hindeuteten, dass es sich um eine Art Fortsetzung handelt, dachten wir vielleicht, dass sie Godzilla eine Weile im Ozean ruhen lassen könnten, nachdem ihm eine Bombe in den Hals geschoben wurde.

In dem Bericht von Bloomberg über Tohos Pläne für die Zukunft von Godzilla scheint es, dass sich das Unternehmen darauf konzentriert, das zu erweitern, was in der Vergangenheit funktioniert hat. Da Godzilla Minus One mit einem kleinen Budget ein internationales Publikum und Beifall anzog, ist es leicht zu verstehen, warum Toho eine direkte Fortsetzung will.

Wie bereits erwähnt, lässt sich die Handlung offen, um auch in einer Fortsetzung erkundet zu werden. Was das für ein schwarzer Fleck auf Norikos Hals ist, müssen wir irgendwann herausfinden.

Bist du froh, dass es eine direkte Fortsetzung von Godzilla Minus One gibt, oder würdest du lieber eine andere Art von Godzilla-Film sehen?