Der nächste Film von Christopher Nolan kommt im Sommer 2026 in die Kinos

Christopher Nolan gibt nicht einfach auf, nachdem er mit Oppenheimer die Oscars so gut wie abgeräumt hat. Sein nächster Film tuckert stetig vor sich hin, und er wird nicht nächstes Jahr, sondern übernächstes Jahr für uns fertig sein. Vielleicht haben wir auch einige Neuigkeiten über seinen Stern.

Dies kommt von Deadline, und obwohl die Quellen oft zuverlässig sind, bieten wir jedem, der es braucht, eine Prise Salz an, da Nolan oft sehr schweigsam bleibt, wenn es um seine bevorstehenden Projekte geht. Die Dreharbeiten für den Film sollen jedoch Anfang nächsten Jahres beginnen, wie aus den gegebenen Informationen hervorgeht.

Er wird mit Universal gedreht und soll im Sommer 2026 sein IMAX-Debüt geben. Matt Damon ist in Gesprächen, um die Hauptrolle zu spielen, und wenn man bedenkt, dass er eine kleinere, aber bedeutende Rolle in Oppenheimer gespielt hat und zuvor einen Auftritt in Interstellar hatte, können wir uns vorstellen, dass Damon wieder mit Nolan zusammenarbeitet.

Worum geht es wohl in dem Film?