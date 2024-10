Der nächste Film von A24 nimmt uns mit auf ein fantastisches Abenteuer mit einem liebenswerten Verbündeten

A24 hat sich zu einem der besten Produktionsunternehmen der Welt gemausert. Obwohl es weder die finanzielle Unterstützung noch die Größe etablierter Player wie Warner Bros. oder Paramount hat, hat A24 stattdessen eine Fangemeinde um diejenigen aufgebaut, die kreative und qualitativ hochwertige Arbeit lieben, etwas, das wir in Zukunft noch einmal erleben werden, wenn The Legend of Ochi in die Kinos kommt.

Dieser Film spielt in einer fantastischen Welt und folgt dem jungen Mädchen Yuri (gespielt von Helena Zengel), das sich mit einem Baby anfreundet, einem entzückenden, mystischen Wesen, und verspricht, dieses Tier zu beschützen und seiner Familie zurückzubringen, indem es sich auf ein großes Abenteuer begibt. In dem Film sind auch Finn Wolfhard als Yuris Bruder Petro, Willem Dafoe als ihr Vater Maxim und Emily Watson scheinbar als ihre Mutter Dasha zu sehen, wobei die drei letzteren Yuri verfolgen, da sie glauben, dass sie von der sehr liebenswerten Kreatur entführt wurde, die sie zu beschützen versucht.

The Legend of Ochi soll nächstes Jahr in die Kinos kommen. Das genaue Datum scheint der 27. März zu sein, aber A24 hält die Informationen noch geheim, so dass wir einfach warten müssen, bis dies von der Produktionsfirma vollständig bestätigt wird.

Was wir für eine Tatsache tun müssen, ist der erste Trailer, den ihr unten in all seiner wunderbaren Pracht sehen könnt.