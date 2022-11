Der nächste Doctor Who-Begleiter wird später am Abend enthüllt

HQ

Der Showrunner hinter Doctor Who, Russell T Davies, hat verraten, wann der Begleiter des nächsten Doktors enthüllt wird, und überraschenderweise wird es in ein paar Stunden während der diesjährigen Children in Need Show sein.

Wie Russell in einem Post auf Instagram sagte: "HEUTE ABEND! Was was was?! Doctor Who's neuer Begleiter enthüllt live auf Children In Need, BBC One! Spannend! Und hey, ich weiß, dass die Zeiten hart sind, aber wenn Sie spenden könnten, wäre das erstaunlich, es ist der beste Zweck. "

Es wird erwartet, dass diese Person, wer auch immer sie ist, der langjährigen Science-Fiction-Serie beitreten wird, wenn Ncuti Gatwa die Rolle des fünfzehnten Doktors übernimmt und die Zügel vom zurückkehrenden Fan-Favoriten David Tennant übernimmt, der sich 2023 für einige spezielle Episoden um die Tardis kümmert.