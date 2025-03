Der nächste DLC von Total War: Warhammer III bringt einen neuen legendären Lord für Slaanesh

HQ

Nach den DLCs Shadows of Change, Thrones of Decay und Omens of Destruction für Total War: Warhammer III fühlte sich ein Chaosgott etwas ignoriert, aber er wird in den kommenden Inhalten des Strategiespiels seine Ehre finden.

Slaanesh hatte noch kein eigenes Feature in einem DLC-Pack mit drei Lords, wie es die anderen Spieler des großartigen Spiels haben. Das heißt, bis jetzt, denn Dechala wird als neuer dämonischer Lord in das Spiel eintreten, der dem Fürsten des Vergnügens und dem Gott des Exzesses dient.

Wie in einem neuen Entwickler-Update auf dem YouTube-Kanal von Total War enthüllt wurde, ist Dechala ein sechsarmiger ehemaliger Hochelfen, der den Ruinous Powers zum Opfer fiel und nun den Unterkörper einer Schlange und ein schreckliches dämonisches Antlitz hat.

Sie wird natürlich von einigen neuen Slaaneshi-Einheiten begleitet, darunter ein Champion, der sich ein bisschen wie eine schwächere Version von Dechala verhält, und ein paar extra ausgeflippte Kerle, um den Rest der Liste zu vervollständigen. Natürlich werden noch zwei weitere legendäre Lords angekündigt, also haltet die Augen offen für weitere Details zum kommenden DLC.