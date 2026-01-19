Der Musk-Effekt: X lässt Nutzer bluten, während Threads durchdreht

HQ

Vor vier Jahren wurde bestätigt, dass Elon Musk Twitter übernehmen würde, eine Plattform, auf der er sich einen Namen gemacht hatte. Allerdings waren nicht alle mit dieser Entwicklung zufrieden, und im Zusammenhang mit der Übernahme wurden mehrere Alternativen eingeführt. Dennoch schienen die meisten Nutzer auch nach der Namensänderung in X und mehreren kritisierten Änderungen auf Twitter zu bleiben, und nur wenige der damals gestarteten Dienste sind noch besonders aktiv.

Da Musk in manchen Kreisen zunehmend als umstrittene Figur galt, schien der Bedarf an einer Alternative zu wachsen, wobei Bluesky (gegründet vom Twitter-Gründer Jack Dorsey) unter anderem populär wurde, obwohl der Dienst im vergangenen Jahr zurückgegangen ist. Threads, ein von Meta im Jahr nach Musks Übernahme von Twitter gestarteter Dienst, ist jedoch der erfolgreichste. Threads ähnelt Twitter/X und verfügt über eine Instagram-Integration, die dem Dienst sofort eine hohe Nutzerzahl ermöglichte.

Seitdem ist es weiter gewachsen, und während Musk eine kontroverse Aussage nach der anderen gemacht hat, oft auf verschiedene Weise gegen Europa, haben sich mehrere X-Nutzer lautstark beschwert und zu anderen Diensten gewechselt, während Unternehmen dazu ermutigt wurden. Im September übertraf Threads X in Bezug auf aktive Nutzer, und nun zeigt ein neuer Bericht von Forbes (basierend auf Similarweb-Daten), dass X nicht aufholt, sondern dass Threads stattdessen die Lücke vergrößert:

"Threads hatte laut Similarweb weltweit durchschnittlich 143,2 Millionen täglich aktive Nutzer auf mobilen Geräten weltweit, ein deutlicher Vorsprung gegenüber X, das im gleichen Zeitraum durchschnittlich 126,2 Millionen täglich aktive Nutzer hatte.

X hat im Laufe der Zeit Nutzer verloren, wobei die Zahl der täglich aktiven Nutzer im Jahresvergleich im Januar um 11,9 % zurückging, während Threads massive Zuwächse verzeichnete und im Januar einen Anstieg von 37,8 % im Jahresvergleich verzeichnete."

Benutzt du selbst Threads oder X und hast du Veränderungen in der Aktivität bei einem der beiden Dienste bemerkt?