Der Mumien-Regisseur äußert sich zu einem möglichen vierten Film

The Mummy und The Mummy Returns haben fast Kultstatus, während der dritte Film bei weitem nicht das gleiche Niveau erreichte. Etwas, das durch die Tatsache erklärt werden kann, dass Stephen Sommers, der Mann hinter den ersten beiden Filmen, diesen Teil weder geschrieben noch inszeniert hat, sondern sich mit einer Rolle als Produzent begnügte.

Brendan Fraser, der in allen drei Filmen die Hauptrolle des Rick O'Connell spielte, würde sehr gerne einen vierten Film drehen, und nun hat sich Sommers in einem Interview mit The Hollywood Reporter auch dazu geäußert, ob dies Realität werden könnte:

"Nicht, dass ich es wüsste. Alle Leute bei Universal sind neu, nachdem ich gegangen bin. Ich kenne sie nicht wirklich, und sie haben mich nicht erreicht, also weiß ich nicht, was in ihren Köpfen vorgeht. Gleichzeitig müsste es etwas ganz Besonderes sein. Natürlich würde ich wieder mit all diesen Schauspielern arbeiten."

Es klingt sicherlich so, als würde Sommers gerne einen vierten Film machen, aber es scheint kein großes Interesse von Universal zu geben. Gleichzeitig hat er sich in den letzten Jahren überhaupt nicht sehr in der Branche engagiert, so dass es natürlich Pläne geben kann, von denen er im Moment nichts weiß. Wir müssen einfach abwarten und sehen.