Der Multiplayer-Modus für Cyberpunk 2077 wurde gestrichen

HQ

Der Multiplayer-Modus für Cyberpunk 2077 sollte irgendwann nach der Einzelspielerkampagne des Spiels veröffentlicht werden, aber es hat lange gedauert, um es gelinde auszudrücken, und jetzt sieht es so aus, als ob wir endlich wissen, warum.

Cyberpunk 2077 war nicht einmal annähernd das Spiel, das CD Projekt Red einst versprochen hatte, und der polnische Entwickler ist seit seiner Veröffentlichung im Dezember 2020 damit beschäftigt, alle kaputten Teile zu flicken. Trotzdem war der Plan, dass der Multiplayer irgendwann gestartet werden sollte.

Jetzt wurde der Multiplayer-Modus verschrottet und stattdessen sieht es so aus, als ob es sinnvoller ist, auf die vermeintliche Fortsetzung zu warten, wenn Sie in Zukunft mehr Cyberpunk wollen. Philipp Webber von CD Projekt Red sagt:

"Die Reparatur von Cyberpunk 2077 nach dem Start bedeutete, dass andere F&E-Projekte verschwinden mussten. Mit Cyberpunk wollten wir viele Dinge gleichzeitig machen, und wir mussten uns nur wirklich konzentrieren und sagen: 'Okay, was ist der wichtige Teil? Ja, wir werden diesen Teil wirklich gut machen. Was sich ändert, ist unser langfristiger Online-Ansatz, und damit meinen wir, dass wir angemessen darauf vorbereitet sind, Online-Elemente in unseren Spielen zu implementieren, wo sie sinnvoll sind. Wir wollen es nicht übertreiben oder unsere Singleplayer-DNA verlieren. Wir wollen durchdachte Schritte unternehmen, um robuste Online-Fähigkeiten aufzubauen."

Nach Webers Kommentaren zu urteilen, ist Multiplayer in zukünftigen Titeln nicht ausgeschlossen, so dass der nächste Cyberpunk es enthalten könnte. Vorausgesetzt, die Veröffentlichung ist natürlich nicht so katastrophal wie Cyberpunk 2077, aber es scheint, als hätte der Entwickler eine Lektion gelernt.

Danke, Eurogamer.