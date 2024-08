Der Multiplayer von Call of Duty: Black Ops 6 sieht absolut verrückt aus

HQ

Call of Duty ist in letzter Zeit ein wenig in eine Falle getappt, indem es geliebte ehemalige Multiplayer-Karten recycelt hat, bis zu dem Punkt, an dem sich die Karten sehr vertraut anfühlen, obwohl immer wieder neue Spiele herausgebracht werden. Es sieht so aus, als ob das kommende Call of Duty: Black Ops 6 versuchen wird, diesen Trend zu brechen, indem es einen Multiplayer bietet, der sowohl verrückt als auch wild aussieht und auch auf einer Sammlung von tatsächlich brandneuen Karten basiert.

Wie im neuen Multiplayer-Trailer für das Spiel bestätigt wurde, wurde uns gesagt, dass das Spiel 16 Karten enthalten wird, von denen versprochen wird, dass sie tatsächlich völlig neu sein werden, zusätzlich zu dem neuen Omnimovement-System, das einige bizarre und hektische Action bietet, die es den Spielern sogar ermöglicht, wie ein Delfin aus Gewässern zu springen und zu tauchen.

Dies wird durch ein klassisches Prestigesystem und einige wiederkehrende Waffen und Killstreaks unterstützt, die die Fans lieben gelernt haben, wie z. B. RC-XD-Autos und Wurf-Tomahawks. Unnötig zu erwähnen, dass dieser Trailer dem entgegenzuwirken scheint, wenn Sie Zweifel daran hatten, dass das diesjährige CoD langweilig sein würde, wie Sie im Trailer unten sehen können.

Vergesst auch nicht, heute Abend Call of Duty Next einzuschalten, wenn ein Großteil des kommenden Titels in vollem Umfang gezeigt und ausführlicher erklärt wird.