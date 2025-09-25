Der Multiplayer-Modus Fox Hunt von Metal Gear Solid Δ: Snake Eater erscheint Ende Oktober

HQ

Letzten Monat kehrten wir zur Krise des Kalten Krieges zurück, mit der alles begann, als wir das Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Remake des dritten Metal Gear Solid-Spiels spielen durften. Das Remake überschritt schnell die Marke von 1 Million verkauften Exemplaren, und nächsten Monat werden wir mit dem Online-Multiplayer-Modus Fox Hunt verwöhnt.

Laut einer Pressemitteilung von Konami erscheint Fox Hunt am 30. Oktober in Metal Gear Solid Δ: Snake Eater und ist ein brandneuer Modus, der die Spieler in den Dschungel versetzt, um weitere kultige Metal Gear-Stealth-Action zu erleben. Du hast die Aufgabe, Waffen und Ausrüstung ins Feld zu bringen und andere Spieler zu überdauern.

Bei der Veröffentlichung wird es zwei verschiedene Modi mit bis zu 12 Spielern pro Lobby geben. In Survival Capture musst du Kerotan-Frösche aufspüren, deren Anzahl mit der Zeit schrumpft, was im Laufe des Spiels zu verzweifelten Kämpfen um die verbleibenden Frösche führt. Survival Intrude ändert sich ebenfalls im Laufe der Zeit, wobei ein Match in Phasen unterteilt ist. In jeder Phase musst du dich in einer bestimmten Zone auf der Karte halten, diese Zonen schrumpfen dann, was das Katz-und-Maus-Spiel umso intensiver macht.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ist jetzt für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich.