Der MultiGrill 9 von Braun soll das ultimative Kochwerkzeug sein

Haben Sie es satt, den Herd einzuschalten und an Bratpfannen und dergleichen herumfummeln zu müssen? Wenn ja, haben wir vielleicht ein ideales alternatives Kochgerät für Sie.

Im Rahmen der neuesten Folge von Quick Look haben wir unsere Topflappen auf dem MultiGrill 9 von Braun, einem Gerät, das das ultimative Kochwerkzeug sein soll. Er ist in der Lage, zu grillen, eine Vielzahl von Produkten wie Sandwiches und Paninis zu backen, Waffeln und Pfannkuchen zu backen, und tut all dies, indem er dem Benutzer zwei gerippte Teller, zwei flache Teller, ein paar Waffelplatten und einen Temperaturfühler zur Verfügung stellt, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Essen durchgehend gut garen.

Um mehr über dieses Kochgerät zu erfahren, schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über den Braun MultiGrill 9 teilt.