Der Modder hinter der Genitalien-Mod von The Witcher 3 behauptet, CD Projekt Red habe sie ohne Erlaubnis verwendet

CD Projekt Red musste in letzter Zeit ziemlich zurückrudern, da es behauptet hat, dass die Aufnahme einer Mod, die realistische weibliche Genitalien in die Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt einfügte, eine zufällige Ergänzung war.

Mit einem neuen Patch hofft CD Projekt Red, die Mod zu entfernen, aber es scheint nicht, dass die Geschichte dort enden wird, da der ursprüngliche Schöpfer der Mod angibt, dass sie ohne ihre Erlaubnis verwendet wurde.

In einem Statement an Kotaku hat der Modder hinter "Vaginas for Everyone" behauptet, dass CD Projekt Red nicht ihre Erlaubnis zur Verwendung der Mod erhalten hat. In der Vergangenheit hat der The Witcher-Entwickler jedoch behauptet, dass er von den Mod-Erstellern die Erlaubnis erhalten hat, ihre Arbeit in den Next-Gen-Versionen von The Witcher 3 zu verwenden. Es gab sogar an, dass es die Schöpfer erstattet und dass sie in den Credits vorgestellt werden.

Wenn man bedenkt, dass die Genitalien-Mod wahrscheinlich versehentlich hinzugefügt wurde, wäre es sinnvoll, dass der Modder beim Hinzufügen der Mod zum Spiel nicht kontaktiert wurde.

Was halten Sie von dieser Situation?