Der Mix wurde aufgrund von "Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle lagen" abgesagt

Die Sommersaison des Gamings ist in Los Angeles in vollem Gange, und die Veranstaltungen beginnen mit dem von Geoff Keighley moderierten Summer Game Fest Live. Während das Play Days-Event in ein paar Stunden fortgesetzt wird, so dass die Presse vieles von dem, was beim Live-Showcase gezeigt wurde, ausprobieren und ausprobieren kann, sollten die Medien in LA am Freitagmorgen (für diejenigen, die in den Zeitzonen BST und CEST arbeiten) im Rahmen von The Mix -Ereignis.

Bei dieser Veranstaltung sollten eine Menge Indie-Entwickler ihre Projekte vorstellen und anpreisen, von denen viele kürzlich der ganzen Welt im Rahmen des Guerrilla Collective-Showcase vorgestellt wurden, bevor die Presse, darunter ich und David Caballero von Gamereactor Spain, die Möglichkeit hatte, die talentierten Entwickler, die sie zum Leben erweckt haben, in die Hand zu nehmen und mit ihnen zu sprechen.

In einer ziemlich schockierenden Wendung der Ereignisse wurde die diesjährige The Mix jedoch abgesagt, kurz bevor sie ihre Türen für die Presse öffnen sollte. Der Veranstalter, die Media Indie Exchange, veröffentlichte auf Twitter die folgende Erklärung.

"Das heutige Los Angeles MIX-Event wurde aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle lagen, abgesagt. Wir haben an diesem Event gearbeitet, Blut, Schweiß und Tränen und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten bei unseren Gästen und Entwicklern. Wir werden bald weitere Informationen bekannt geben."

Gamereactor machte sich auf den Weg zur Veranstaltung und wurde darüber informiert, dass die örtlichen Behörden zum Austragungsort gekommen waren und das Media Indie Exchange gezwungen hatten, The Mix 2023 zu schließen, bevor es seine Türen für Presse und Fans öffnete.

