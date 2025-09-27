Der Mitschöpfer des BBC-Kultklassikers verrät, dass er von der ersten Folge an Probleme sah

Es hatte vielleicht nicht das Gewicht von Game of Thrones oder das Budget von Harry Potter, aber in den frühen 2000er Jahren war BBCs Merlin ein wichtiger Teil des Fantasy-Programms. Die Serie wurde vor fast zwei Jahrzehnten zu einem etwas abrupten Ende gebracht, aber ihr Mitschöpfer Julian Jones verriet, dass er von Anfang an einige Probleme sah.

Im Podcast "The Ladies of the Lake " (via Radio Times) verriet Jones, dass er die Show nur einmal bereut. "Ich meine, wir haben viele schlechte Entscheidungen getroffen. Ist das zu hart? Ich glaube nicht, dass wir in der ersten [Episode] die richtigen Entscheidungen getroffen haben", erklärte er.

"Wir haben sie in Dreierblöcken erschossen, und der erste Block... Ich glaube, was passiert ist, war, dass wir uns das anschauen konnten, und als wir es sahen, konnten wir sagen: 'Okay, oh, jetzt fange ich an, die Serie zu sehen und dann die Episoden, die folgen.' "

Jones erklärte, dass er glaube, dass die Serie "allmählich" besser geworden sei. Es gibt bis heute Fans der Serie, mit Warzen und allem, aber sie scheint ein Produkt ihrer Zeit zu sein. Fehlende Effekte und ein augenzwinkernder Ton dürften die ernsthafteren Ansprüche der Fantasy-Fans heute nicht mehr beeindrucken.