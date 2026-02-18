Der Mitbegründer von The Last Ronin sagt, er glaube, der Film "wird passieren", obwohl er auf Eis gelegt wurde

Es gibt viele ikonische Teenage Mutant Ninja Turtles-Produktionen, von animierten TV-Serien über Realfilme, Videospiele bis hin zu Comics. Eine der am meisten gefeierten ist jedoch The Last Ronin, die zwischen 2020 und 2022 als Graphic-Novel-Reihe erschien.

Es war eine deutlich düsterere und in vielerlei Hinsicht tragischere Geschichte, in der drei der muscheltragenden Helden der pizzaliebenden Ninja-Crew ermordet werden, was zu einer gewalttätigen Rachegeschichte mit einer etwas älteren Besetzung von Charakteren führt. The Last Ronin erhielt ausgezeichnete Kritiken und verkaufte sich sehr gut, und wir wissen, dass ein Spiel basierend auf dieser Geschichte in Arbeit ist. Eine Verfilmung war ebenfalls in Arbeit, aber wie wir vor einigen Monaten berichteten, wurde sie zugunsten familienfreundlicher Projekte auf Eis gelegt.

Aber vielleicht gibt es noch Hoffnung. In einem Interview mit Entertainment Weekly sagen die Schöpfer der Serie, Kevin Eastman und Tom Waltz (auch Peter Laird war beteiligt), dass sie nicht glauben, dass die Verfilmung von The Last Ronin komplett verworfen, sondern nur auf Eis gelegt wurde – und sie glauben, dass das Projekt irgendwann Wirklichkeit werden wird:

"Ich glaube nicht, dass der Film vom Tisch ist. Ich glaube, es ist einfach verzögert. Im Gespräch mit allen Leuten bei Viacom, Paramount und Nickelodeon, die die Turtles lieben und wirklich fantastische Arbeit geleistet haben, sei es die Serie 2012 oder Mutant Mayhem, glaube ich nicht, dass das nicht passieren wird."

Eastman erklärte später im Interview, dass er die Hoffnung nicht verloren habe, und sagte offen, dass er glaubt, der Film werde doch stattfinden:

"Ich denke, es wird passieren. Eines der Dinge, mit denen ich bei den Firmen gesprochen habe, ist, dass die Fans alles rund um Last Ronin lieben und unterstützen, genauso wie eine andere Gruppe von Fans alles an Point Grey [Pictures, Produktionsfirma], Seth Rogen und Evan Goldberg und allen anderen mit der ganzen Mutant Mayhem-Serie gefallen hat. Wir sind überhaupt nicht entmutigt."

Das gesagt, können wir nur abwarten und hoffen, dass Eastman letztlich Recht bekommt.