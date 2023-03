Der Mitbegründer von Rare leckte eine 25 Jahre alte Schokoladentrophäe, weil Banjo-Kazooie besser abstimmte als Link und Zelda

HQ

Wir wissen, dass die Fans seit einiger Zeit nach einem neuen Banjo-Kazooie-Spiel rufen, aber diese neueste Umfrage von BAFTA beweist, wie sehr ein neuer Plattformer in der Serie gewünscht wird.

Die Preisverleihung veranstaltete kürzlich ein "Best Duo in Gaming"-Turnier auf Twitter, bei dem Spieler wie Master Chief und Cortana, Nathan Drake und Sully, Marcus Fenix und Dom, Colt und Julianna und andere in einem K.O.-Format gegeneinander antraten. Wenn man bedenkt, dass Link und Zelda, Mario und Luigi sowie Sonic und Tails ebenfalls Kandidaten waren, würde man wahrscheinlich annehmen, dass Banjo-Kazooies Gewinnchancen ziemlich gering waren, aber das änderte nichts an der Tatsache, dass das Paar es geschafft hat, alle drei Titanen auf ihrem Weg zum Titel aus dem Wettbewerb zu werfen.

Unnötig zu erwähnen, dass dieser Erfolg sogar Rare's-Mitbegründer Tim Stamper überrascht hat, der vor dem Finale zwischen Banjo-Kazooie und Link und Zelda versprach, dass er und der erfahrene Spielekomponist Grant Kirkhope eine 25 Jahre alte Schokoladen-BAFTA Games Award-Trophäe lecken würden, wenn Banjo-Kazooie die Nintendo-Titanen besiegen würde. Und Überraschung, Überraschung taten sie.

Seit Abschluss dieser Umfrage hat Stamper das Versprechen bestätigt und mit dem folgenden Follow-up-Tweet erklärt.

Obwohl es an Fotobeweisen mangelt, ist es schwer zu wissen, ob Stamper wirklich die Trophäe geleckt hat.