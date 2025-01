Der Mitbegründer von Naughty Dog sagt, es sei die "richtige Entscheidung" gewesen, an Sony zu verkaufen

HQ

Während Studio-Übernahmen in den letzten Jahren immer häufiger geworden sind, steht Naughty Dog seit weit über zwei Jahrzehnten unter dem Sony-Banner und liefert viele großartige Titel für PlayStation-Konsolen wie die Uncharted-Spiele, The Last of Us und seine Fortsetzung sowie das kommende Intergalactic: The Heretic Prophet.

Andrew Gavin, der Mitbegründer von Naughty Dog, verließ das Studio zwar im Jahr 2004, aber er spielte eine große Rolle beim Verkauf an Sony. In einem Beitrag auf LinkedIn (via Gameranx) erklärte Gavin den Entscheidungsprozess hinter dem Verkauf an Sony und warum es die "richtige Entscheidung" war.

"Als wir in den 1980er Jahren mit Naughty Dog begannen, waren die Kosten für die Spieleentwicklung überschaubar. Wir haben alles gebootstrappt und die Gewinne von einem Spiel in das nächste gepumpt", schrieb er. "Bis 2004 waren die Kosten für AAA-Spiele wie Jak 3 auf 45 bis 50 Millionen Dollar gestiegen – und seitdem sind sie ständig gestiegen. Aber im Jahr 2000 haben wir noch jedes Projekt selbst finanziert, und der Stress, diese aufgeblähten Budgets unabhängig zu finanzieren, war enorm."

Um den Publishern nicht zu viel Einfluss zu geben, entschied sich Gavin, an Sony zu verkaufen. "Beim Verkauf an Sony ging es nicht nur darum, eine finanzielle Zukunft für Naughty Dog zu sichern. Es ging darum, dem Studio die Ressourcen zu geben, um weiterhin die bestmöglichen Spiele zu entwickeln, ohne von der Last der explodierenden Kosten und der lähmenden Angst, dass ein Ausrutscher alles ruinieren könnte, erdrückt zu werden."

Selbst bei großen Unternehmen wie Sony können massive Budgets zum Zusammenbruch von Entwicklern führen. Marvel's Spider-Man 2 war eines der teuersten Spiele, die das Studio herausgebracht hat, und es wurde viel Druck auf das Studio ausgeübt, um dieses Geld zurückzubekommen. Und dann ist da noch das offensichtliche tote Pferd von Concord, das den vorzeitigen Untergang von Firewalk Studio verursachte. Selbst wenn es in den frühen 2000er Jahren die richtige Entscheidung war, an einen großen Plattformbesitzer zu verkaufen, können selbst solche gigantischen Unternehmen im Jahr 2025 und darüber hinaus nicht garantieren, dass Sie mit einem riesigen AAA-Budget eine weitere Chance erhalten.