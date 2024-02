Der Mitbegründer von League of Geeks, Adam Duncan, ist verstorben

HQ

In einer ziemlich traurigen Wendung der Ereignisse ist Adam Duncan, einer der Mitbegründer des Entwicklers und Publishers League of Geeks, verstorben. Die Spielefirma veröffentlichte kürzlich ein Statement, in dem sie die Nachricht bestätigte und einen rührenden Nachruf gab, in dem sie über seinen Einfluss auf den Entwickler sprach.

"Wir sind traurig, den Tod unseres lieben Freundes, Kollegen und langjährigen Mitarbeiters Adam Duncan bekannt zu geben.

"Adam war Gründungsmitglied der League of Geeks, angesehener Art Director, Konzeptkünstler und Animator. Seine atemberaubenden Illustrationen und Charakterdesigns verliehen unseren Projekten einen einzigartigen und fröhlichen Geist voller Herz. Sein wunderbarer Sinn für Humor und seine sanfte Bescheidenheit flossen durch all seine Arbeit, in unsere Spiele und in die Herzen und Köpfe von Millionen von Spielern.

"Adam widmete sich seinem geliebten Handwerk und wir schätzen uns als so unglaublich glücklich und für immer dankbar, dass er uns in all die schönen Welten versetzt hat, von denen er geträumt hat."

Diese unglückliche Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem League of Geeks sein nächstes Projekt, Solium Infernum, bereits nächste Woche vorstellen soll, wobei der PC-Titel am 22. Februar erscheinen soll.