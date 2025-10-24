Der Mitbegründer von Games Workshop glaubt, dass die Warhammer-TV-Serie bei Henry Cavill in "sicheren Händen" ist

HQ

Es ist 50 Jahre her, dass Games Workshop gegründet wurde, und seitdem hat es sich zu einem Kraftzentrum der britischen Wirtschaft entwickelt. In letzter Zeit scheint es, als ob die Warhammer-IP, die Games Workshop gehört, mehr und mehr in die Mainstream-Welt vordringt, aber wenn es eine Sache gibt, die diesen Durchbruch bestätigen kann, dann ist es die Live-Action-Serie von Amazon.

Als wir kürzlich mit Sir Ian Livingstone auf der San Diego Comic-Con Málaga sprachen, konnten wir nicht anders, als ihn nach seinen Gedanken zu der Serie zu fragen, die von Schauspieler Henry Cavill geleitet werden soll. "Aber es ist großartig, dass Henry Cavill die Verantwortung dafür übernimmt, Warhammer auf die Leinwand zu bringen. Er ist ein Spieler. Er liebt Warhammer", sagte Livingstone. "Und so sollte es in sicheren Händen sein."

"Plus Games Workshop ist dafür bekannt, die Genauigkeit ihres geistigen Eigentums zu wahren, wenn es lizenziert ist. Ich denke also, dass Workshop und Henry Cavill einen erstaunlichen Job machen werden", fuhr er fort. "Und es ist gut zu sehen, dass vor allem Hollywood jetzt das geistige Eigentum von Spielen respektiert, so wie HBO mit The Last of Us einen erstaunlichen Job gemacht hat. Respekt vor der IP, Respekt vor dem Spiel, Respekt vor dem Publikum. Weil das Publikum der Spiele sehr sachkundig ist. Sie lieben ihr geistiges Eigentum. Und es ist ein riesiges Publikum. Also beleidige es nicht."

Zum Zeitpunkt des Schreibens wissen wir sehr wenig über Amazons Warhammer-Serie, abgesehen davon, dass sie kommt und Games Workshop daran beteiligt ist. Wie Livingstone anmerkt, schützt GW sein geistiges Eigentum oft sehr, und wenn das Unternehmen an Bord ist, besteht Hoffnung, dass die Fans auch vom Endprodukt begeistert sein sollten.