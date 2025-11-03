Der Mitbegründer von Avalanche glaubt nicht, dass Just Cause 5 jemals veröffentlicht wird

Trotz der Tatsache, dass seit 2018 kein neues Spiel der Serie veröffentlicht wurde und dass Just Cause 4 auch beim Start erhebliche Probleme hatte, wird die Just Cause -Serie weiterhin als Beispiel dafür verwendet, wie ein lustiges Sandbox-Spiel aussehen sollte. Aber es scheint, als müssten wir nicht auf eine neue hoffen, zumindest wenn es nach Avalanche -Gründer Christofer Sundberg über die sozialen Medien geht.

Nachdem die Contraband Bilder, über die wir kürzlich berichtet haben, online durchgesickert sind, hat er sich nun zu seinem ehemaligen Studio geäußert (das er mitgegründet, aber vor sechs Jahren verlassen hat). Zu Just Cause 4, das gemischte Kritiken erhielt, schreibt er:

"Die Probleme mit JC4 waren zum Teil meine (unfreiwillige) Abkehr von der kreativen Führung hin zu mehr Unternehmensmist, Publisher-Probleme, Teamzusammensetzung und -rollen und vieles mehr. Traurig, denn wenn man sich JC4 jetzt ansieht, ist es SO vielversprechend."

Es gab Gerüchte, dass Avalanche tatsächlich an einem fünften Just Cause zusammen mit Sumo Digital arbeitete, aber dieses Projekt wurde Berichten zufolge vor zwei Jahren eingestellt. Sundberg glaubt jedoch nicht, dass wir die Serie noch einmal sehen werden, weil "extrem wenige aus dem ursprünglichen Team noch da sind", und er schreibt dies auch zu der Behauptung, dass Just Cause 5 Avalanche hätte retten können:

"Ich bezweifle es. Sie müssen das Feuer wieder finden, Risiken eingehen, Leute verärgern und Spiele machen, von denen der Rest sagte, sie seien unmöglich. Ich habe Avalanche gegründet, um mit der Form zu brechen, nicht um in eine zu passen."

Wie fühlst du dich dabei? Hättest du gerne Just Cause 5 gespielt?