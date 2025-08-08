Der mit Sternen besetzte The Thursday Murder Club sieht aus wie ein charmanter Krimi

HQ

Ende des Monats ist es endlich soweit, die Live-Action-Version von The Thursday Murder Club kennenzulernen. Basierend auf den erfolgreichen Kriminalromanen von Richard Osman werden die Bücher von Netflix verfilmt, der bereits am 28. August in die Kinos kommt.

Für diejenigen, die neugierig sind, warum Sie dies auf dem Radar haben sollten, hat die Verfilmung eine verdammt gute Besetzung. Zur Hauptcrew von Rentnern, die sich zusammentun, um Cold Cases zu lösen, gehören Helen Mirren, Pierce Brosnan, Sir Ben Kingsley und Celia Imrie, und der Rest der Besetzung (zu der auch einige wiederkehrende Gesichter gehören werden, vorausgesetzt, die Fortsetzungen erhalten grünes Licht) fügt Naomi Ackie, Daniel Mays, Tom Ellis, David Tennant, Jonathan Pryce, Geoff Bell, Richard E. Grant, Paul Freeman, und vieles mehr.

Was die Handlung zu bieten hat, erfahren wir: "Vier unbändige Rentner verbringen ihre Zeit damit, zum Spaß Cold Case-Morde aufzuklären, aber ihre kausale Detektivarbeit nimmt eine aufregende Wendung, als sie sich mit einem echten Krimi in den Händen wiederfinden."

Da der Premierentermin fast da ist, sehen Sie sich den neuesten Blick auf The Thursday Murder Club unten an.