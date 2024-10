Der Milk Cup schreibt Fortnite Geschichte als erstes reines Frauen-LAN-Turnier

HQ

Ein Stück Fortnite und eSports-Geschichte fand am vergangenen Wochenende statt, als sich weibliche Gamer versammelten, um einen Hauptpreis von 250.000 $ im Fortnite -Turnier The Milk Cup mit nach Hause zu nehmen. 99 Spieler versammelten sich zu dem Event, zusammen mit einer Vielzahl von Fans, Creators und mehr.

Team Moxie nahm am Ende des Turniers den Hauptpreis mit nach Hause, und Dieyuh aus dem Team nahm auch die MVP-Auszeichnung mit nach Hause. Das Turnier wurde von 2,4 Millionen Menschen per Stream verfolgt und ist damit das meistgesehene eSports-Event für Frauen in der Geschichte Nordamerikas.

Es zeigt nur, wie weit sich der Frauen-eSport in den letzten Jahren entwickelt hat, und hoffentlich können wir in naher Zukunft mehr Hype-Events wie den Milk Cup veranstalten.